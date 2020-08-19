1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız." diyen Selçuk, okullardaki koronavirüsü tedbirlerini incelemek için 2000 denetmenin eğitim aldığını açıkladı.
 19 Ağustos 2020 11:55
Yazdır

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ NELER?

Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız.

Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.

Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz.

Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır.

Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz.

Diyelim bu belge alındı ama bu bir süreç. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Devamlılık söz konusu. okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık.

Bakanlık olarak bu çalışmalar zaten bizim görevimiz. Bu toplumsal da bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir mesele.

Okullara sadece 'eksiğiniz var' demek değil bu eksiğini nasıl giderileceği konusunda onlara yardım da söz konusu.

Dezenfektan ve maske temini de söz konusu.

Uzaktan eğitimle ilgili toplantımız olacak.

Mekansal ve müfredat olarak bir seyretmeden bahsediyoruz. Çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanı nasıl olacak tüm bunları zaman gösterecek.

Biz şu kademelerde riskin olmadığı söylenirse biz o kademelerde açarız.

Önemli olan ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun ve öğretmenlerimizin sıkıntı yaşamayacağı şekilde müfredatın ön görülen zaman dilimlerine sığacak bir seyreltmeden söz ediyoruz.

TENEFFÜSLERDEKİ TEMASSIZ OYUNLAR

Bizim kültürümüzde oyunlar inanılmaz zengin. Bütün bunlarla ilgili binlerce oyunun listesini çıkardık.

Sonra bu oyunların içinde seçim yaptık. Çok yakın temas gerektirmeyen oyunları seçip temassız oyunlar kitapçığı hazırladık.

Bu şu anda hazır ve bütün öğretmenlerimize verebileceğimiz bir döküman haline geldi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu'da görev yapan 35 öğretmen, Diyarbakır'da astronomi eğitimi alıyor
19 Ağustos 2020 13:00		 Öğretmenlerin mesleki çalışma programı belli oldu
18 Ağustos 2020 22:06
MEB, yurtdışına öğretmen ve okutman görevlendirme sonuçlarını açıkladı
18 Ağustos 2020 18:36		 Bakan Selçuk: Bakanlığın makineleri de eğitecek
18 Ağustos 2020 13:22
İLKSAN'a seçilen 3 yeni MEB bürokratı
17 Ağustos 2020 10:12		 LGS kapsamında birinci nakil sonuçları açıklandı
17 Ağustos 2020 10:02
Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
16 Ağustos 2020 10:05		 MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
15 Ağustos 2020 19:08
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
15 Ağustos 2020 14:45		 Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
15 Ağustos 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü13:00 - Doğu'da görev yapan 35 öğretmen, Diyarbakır'da astronomi eğitimi alıyor12:58 - İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör12:52 - Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı12:47 - Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak12:45 - Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
12:37 - AÖF yaz okulu sınavları online olacak12:29 - Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı şüphelisi hakkında açıklama12:20 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi12:11 - Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü12:10 - Gün ortası dolar ne durumda?12:07 - Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi
12:03 - Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi12:00 - AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı11:58 - Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek11:55 - Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı11:43 - FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
11:38 - Maske uyarısı yapan şoföre dehşeti yaşattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 28 il
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eskişehir 1
yüzyüze eğitim 3
masterchef 2
erzincan 1
görevde yükselme 1
kütahya 1
mutsuz 2
bilim kurulu 1
özgüven 1
çeyrek altın 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam