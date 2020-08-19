Öğretmenler il dışı iptal cevabı bekliyor

İl dışı yer değiştirmelerde her yıl Bakanlığın iptal hakkı vermesi bu yıl da aynı beklentiyi oluşturmuştur.

Özellikle Pandemi gerekçesiyle onlarca mesaj gelmektedir. Telefonun kilitlendiğini söylesek yeridir.

Bugün gelen mesajların bir kısmına cevap verebildik. Cevap olarak; " Dilekçe ile gerekçelerinizi yazıp başvurmanızı öneriyoruz. Malum özür grubu başladı ve özür grubunda okulunuz açık gösterilecek. Başka bir kurumda çalışmak zorunda kalabileceğinizi de lütfen düşünün. İlişik kesmek için dilekçe cevabını beklemenizi öneriyoruz. Özür grubunda bugün tercihler açılacak. Bu durumda bu talebi dile getirmek gerçekten mantıklı değil. İyi günler..." Yazıyoruz.

Buradan bakanlığa da çağrı yapmamız gerekiyor. Öğretmenlerin bu taleplerinin müsebbibi geçmiş uygulamaları ile bakanlıktır.

Pandemi'yi de düşündüğümüzde bu talebe kayıtsız kalınmaması en azından dilekçe ile başvuranlara kısa sürede cevap verilmesi gerekir.

Özür grubu atamalarından sonra çok değişik ve karışık durumlar ortaya çıkacaktır.

Bazı öğretmenlerin eşleri de öğretmendir ve dilekçelerine cevap gelmediği için özür başvurusu yapmamışlardır.