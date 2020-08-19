1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi

Adana'da, FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasının "fakülte sorumlusu" olduğu ileri sürülen sanık hakkında terör örgütü yöneticiliği suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi
 19 Ağustos 2020 11:43
Yazdır
FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi

- Adana'da, FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hukuk fakültesi öğrencilerinden sorumlu "fakülteci" olduğu iddia edilen sanık hakkında "örgüt yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY'nin mahrem yargı yapılanmasında "üst düzey sorumlu" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen tutuksuz sanık S.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.Ş. hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini ifade eden S.Ş'nin itiraflarına yer verildi.

S.Ş, örgütle 2006'da Kırşehir'de üniversite eğitimi sürecinde tanıştığını ve FETÖ'ye ait evlerde örgüt mensubu öğrencilere ders verdiğini, daha sonra "ev abiliği" yaptığını ve bu evlerde örgüt elebaşının videolarının izletildiğini belirtti.

Örgütte farklı görevlerde bulunduğunu, kendisine "Selim" kod adının verildiğini ve FETÖ evlerindeki öğrencilerle irtibat sağladığını anlatan S.Ş, şu itiraflarda bulundu:

"Ankara Mamak'ta örgüte ait bir yurda gönderildim. İhsan kod adlı örgüt abisi bir hafta içerisinde bize yeni kod isimleri verdi. Bana Faruk kod adı verildi. İhsan, bizleri evli ve bekarlar olarak 2 gruba ayırdı. Bekarların bir ev tutmasını, oranın ilerleyen zamanlarda fakültenin ofisi olarak kullanılacağını söyledi. Belli bir süre sonra İhsan, bize 'fakülteci' olarak vazife yapacağımızı aktardı. Fakülte vazifesinin, hukuk son sınıf öğrencilerinin araştırılması, haklarında bilgiler öğrenilmesi, bulunduğu ilde üniversitede kaldığı ev, yurt, cemaate bağlılığı, sosyal yaşantısı, aile bilgileri öğrenilerek kişi analizi yapılması ve devredeceğimiz kişiye, öğrenci hakkında ne var ne yok eksiksiz bir şekilde aktarmak olduğunu, yani bir nevi kişinin resmini çekmemizin en önemli vazifemiz olduğunu belirtti."

- "Örgüte yakın ve itaat edecek öğrencilerle görüştüm"

Kimin hangi ilde hangi vazifede olacağını İhsan'ın tebliğ ettiğini ve kendisinin Gaziantep'te görev yapacağının belirlendiğini aktaran S.Ş. şunları kaydetti:

"Bana Hamit kod adı verilerek Gaziantep, Adana, Malatya ve Diyarbakır'daki hukuk fakültesi öğrencilerini takip edeceğim bildirildi. Mahrem imam tarafından sorumluluğumda olan illerdeki örgüt abileriyle irtibatlandırıldım. Bu kişiler, kendi illerinde hangi öğrencilerle görüşeceğimizi, yer ve zamanı, öğrencilerin kalitesine, bölgedeki durumlarına göre gruplara ayırarak görüşmeleri ayarlıyorlardı. Her öğrenciyle görüşmüyorduk, sadece hukuk fakültesi son sınıf öğrenciler içerisinde örgüte yakın ve itaat edecek öğrencileri seçerek benimle görüştürüyorlardı."

Hakim ve savcılık düşünmeyen öğrencilerle görüşme yapmadığına dikkati çeken S.Ş, "Görevim örgüt kriterlerine uyan öğrencileri hakim ve savcılık için ders çalışma evlerine getirmekti. Öğrencileri evlere yerleştirdikten sonra benim vazifem biterdi. Öğrencilerin akıbetleri hakkında hiçbir bilgimiz olmazdı." ifadelerini kullandı.

S.Ş, "Kadir" kod adlı örgüt üyesinin kendi telefonuna ByLock'u yüklediğini belirterek, "İhsan, 'Artık görüşmelerimizi bu programdan yapacağız.' dedi. ByLock'tan hukuk fakültesi son sınıf öğrencileriyle ilgili durum değerlendirilmesi yapılırdı. Daha sonra sırasıyla Tango, Eagle ve Kakao adlı programları kullandık. Görevimi darbe kalkışmasına kadar yürüttüm. Bu yapının içerisinde bulunduğum için çok pişmanım." şeklinde ifade verdi.

Sanığın FETÖ'nün "mahrem imam"larıyla irtibat halinde olduğu, yargısal alandaki faaliyetlerini düzenlediği, örgütün finans kuruluşu Bank Asyada da hesabının bulunduğu bildirilen iddianamede, S.Ş'nin "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli tutuklandı
19 Ağustos 2020 11:04		 Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
19 Ağustos 2020 10:52
Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı
19 Ağustos 2020 09:56		 MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 09:36
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2020 20:53		 Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı
18 Ağustos 2020 16:50
16 ilde FETÖ operasyonu: 44 zanlı yakalandı
18 Ağustos 2020 16:28		 Hakkari'de terör örgütü PKK ağır darbe
18 Ağustos 2020 11:00
Adana'da FETÖ şüphelisi eski pilota 15 yıla kadar hapis istemi
18 Ağustos 2020 10:29		 Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı
18 Ağustos 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü13:00 - Doğu'da görev yapan 35 öğretmen, Diyarbakır'da astronomi eğitimi alıyor12:58 - İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör12:52 - Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı12:47 - Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak12:45 - Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
12:37 - AÖF yaz okulu sınavları online olacak12:29 - Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı şüphelisi hakkında açıklama12:20 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi12:11 - Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü12:10 - Gün ortası dolar ne durumda?12:07 - Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi
12:03 - Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi12:00 - AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı11:58 - Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek11:55 - Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı11:43 - FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
11:38 - Maske uyarısı yapan şoföre dehşeti yaşattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 28 il
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mame thiam 1
bilim kurulu 1
bernard mensah 1
kastamonu 1
izzet yıldızhan 1
yüzyüze eğitim 3
kütahya 1
çeyrek altın 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
kallavi 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam