1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:- "Ankara Garı ile Esenboğa Havalimanı'nda yer alan, daha önce Şeref Salonu olarak kullanılan yerler müze olarak değerlendirilmeli. Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile şehrimize iki yeni müze kazandırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız
 19 Ağustos 2020 12:03
Yazdır
Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Garı ile Esenboğa Havalimanı'nda yer alan, daha önce Şeref Salonu olarak kullanılan yerlerin müze şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile şehrimize iki yeni müze kazandırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Baran, ziyarette, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini başarıyla yönettiğine işaret ederek, bu süreçten en çok ulaştırma, lojistik, havacılık ve kara yolu yolcu taşımacılığı sektörlerinin etkilendiğini bildirdi.

Salgın sürecinde reel sektörün hükümetin desteğini yanında hissettiğini vurgulayan Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve devamında uygulamaya konulan destekler üretim ve istihdamın devamlılığı açısından büyük fayda sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 'Karayolu Yolcu Taşıma Yönetmeliği' ile ilgili çalışma yürüttüğünü anımsatarak, ATO'da ulaştırma sektörünü temsil eden meclis ve komite üyelerinin de bu çalışmaya katılması önerisinde bulundu.

Gürsel Baran, Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için yurt dışına direkt uçuşlar başta olmak üzere, yürüttükleri çalışmalara ilişkin de Bakan Karaismailoğlu'na bilgi verdi.

Yurt dışına direkt uçuş sayısını artırmaya yönelik faaliyetlere salgın sonrasında devam edeceklerini belirten Baran, konuya ilişkin Bakan Karaismailoğlu'ndan destek istedi.

Baran, şunları kaydetti:

"Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul hatlarının ardından devreye alınacak diğer hatlarla Ankara, hızlı tren ulaşımının merkezi haline gelecek. Ankara Garı ile Esenboğa Havalimanı'nda yer alan, daha önce Şeref Salonu olarak kullanılan yerler müze olarak değerlendirilmeli. Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile şehrimize iki yeni müze kazandırmak için oda olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Çocuklarıma bina yaparken mezar yapmamam lazım'
19 Ağustos 2020 11:17		 Erdoğan: Ekonomimiz iyi durumda, bunu vatandaşa anlatın
19 Ağustos 2020 09:09
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
19 Ağustos 2020 08:01		 TSK'dan Libya'ya düzenli ordu
19 Ağustos 2020 07:20
Kılıçdaroğlu'nun Gül ısrarı CHP'yi bölüyor
19 Ağustos 2020 07:15		 19 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Ağustos 2020 00:12
İletişim Başkanı Altun'dan 'milli iradeye saygı' çağrısı
18 Ağustos 2020 23:19		 Bakan Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaptı
18 Ağustos 2020 22:31
Bakan Koca, Türk Konseyi Genel Sekreteri'ni kabul etti
18 Ağustos 2020 20:05		 Bakan Berat Albayrak: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
18 Ağustos 2020 20:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü13:00 - Doğu'da görev yapan 35 öğretmen, Diyarbakır'da astronomi eğitimi alıyor12:58 - İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör12:52 - Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı12:47 - Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak12:45 - Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
12:37 - AÖF yaz okulu sınavları online olacak12:29 - Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı şüphelisi hakkında açıklama12:20 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi12:11 - Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü12:10 - Gün ortası dolar ne durumda?12:07 - Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi
12:03 - Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi12:00 - AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı11:58 - Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek11:55 - Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı11:43 - FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
11:38 - Maske uyarısı yapan şoföre dehşeti yaşattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 28 il
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Eskişehir 1
yüzyüze eğitim 3
masterchef 2
erzincan 1
görevde yükselme 1
kütahya 1
mutsuz 2
bilim kurulu 1
özgüven 1
çeyrek altın 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam