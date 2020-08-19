1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
 19 Ağustos 2020 12:11
Yazdır
Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Atatürk Mahallesi'nde 2 yaşındaki Muhammed Ayaz Bayar, oyun oynadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Batman'da bir hastaneye sevk edildi.

Bayar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı şüphelisi hakkında açıklama
19 Ağustos 2020 12:29		 Maske uyarısı yapan şoföre dehşeti yaşattı
19 Ağustos 2020 11:38
Gümüşhane'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı
19 Ağustos 2020 11:18		 Kiev Büyükelçiliğine asılsız bomba ihbarı yapan Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı
19 Ağustos 2020 11:04
Aynı yöntem, aynı yer: Yine uyuyan birinin cüzdanını çalmaya çalıştı
19 Ağustos 2020 10:54		 Muğla'da maden sahasında devrilen forkliftin sürücüsü öldü
19 Ağustos 2020 10:50
Eşiyle gönül ilişkisi yaşayan arkadaşını öldürmüştü, tutuklandı
19 Ağustos 2020 10:23		 Adnan Oktar mağduru babanın çığlığı: Kızlarımı istiyorum
19 Ağustos 2020 10:12
Samsun'da kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü öldü
19 Ağustos 2020 09:49		 Hakkari'de gölette kadın cesedi bulundu
19 Ağustos 2020 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Bu köy Türkiye'nin en kalabalık köyü13:00 - Doğu'da görev yapan 35 öğretmen, Diyarbakır'da astronomi eğitimi alıyor12:58 - İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör12:52 - Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı12:47 - Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak12:45 - Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
12:37 - AÖF yaz okulu sınavları online olacak12:29 - Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı şüphelisi hakkında açıklama12:20 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi12:11 - Mardin'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü12:10 - Gün ortası dolar ne durumda?12:07 - Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi
12:03 - Ankara Garı ile Esenboğadaki 'şeref salonları' müze olması talep edildi12:00 - AYM'den 'basit yargılama usulü'ne ilişkin iptal kararı11:58 - Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek11:55 - Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı11:43 - FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
11:38 - Maske uyarısı yapan şoföre dehşeti yaşattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 28 il
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler, seminere katılacak mı?
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kallavi 1
görevde yükselme 1
mahalle düğünleri 2
eser yenenler 1
Malatya 1
kastamonu 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
masterchef 2
yüzyüze eğitim 3
cenk özkaçar 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam