TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 10 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.
|19 Ağustos 2020 12:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 9 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 9 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.
İhaleye 53 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,25, 11,27 ve 11,30 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,87, 11,89 ve 11,92 seviyesinde gerçekleşti.
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