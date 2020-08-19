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AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının online olacağını duyurdu
|19 Ağustos 2020 12:37
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının online olacağını duyurdu.
Anadolu Üniversitesi Rektörü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklama
Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.
Değerli Açıköğretim Öğrencilerimiz, aldığımız her kararda önceliğimiz sizin sağlığınız ve geleceğiniz olmuştur. Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum.Fuat Erdal (@ProfFuatErdal) August 19, 2020
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