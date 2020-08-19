Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanarak Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik yeni kararlar aldığı belirtildi.

Kovid-19 vakalarının yayılma hızının artması üzerine, süreci tamamen ve etkin şekilde kontrol altına alabilmek amacıyla bazı kararlar alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde, tüm köyler ve şehir merkezi dışındaki mahallelerde tespit edilen Kovid-19 pozitif hasta ve temaslıları, mahalle, köy muhtarı ve gerekli gördüğü azalarca 14 gün boyunca günlük olarak evlerinde izolasyona uyup uymadıkları kontrol edilecektir. Bu süreçte kendilerine verilecek denetim formunu eksiksiz doldurmaktan sorumludurlar. Karantina tedbirlerine uymayan ve yerinde bulunmayan her bir vatandaş derhal 155, 156 nolu telefonlara bildirilecektir."

Açıklamada, şehir ve ilçe merkezlerinde bulunan tüm site ve apartman yöneticilerinin de Sağlık Müdürlüğü ekiplerince verilecek eğitimin akabinde site ve apartmanlarında bulunan tüm Kovid-19 pozitif hasta ve temaslılarını günlük olarak evlerinde takip edecekleri, izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edecekleri vurgulandı.

Mahalle muhtarlarının da özellikle site ve apartman dışındaki müstakil konutlarda ikamet eden Kovid-19 pozitif ve temaslıların takiplerinden aynı şekilde sorumlu olacakları belirtildi.