Doğu'da görev yapan 35 öğretmen, Diyarbakır'da astronomi eğitimi alıyor
|19 Ağustos 2020 13:00
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimince sürdürülen proje çerçevesinde, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde, 35 fen bilimleri öğretmenine yönelik uzman akademisyen ve astronomlar tarafından sunum ve atölye çalışması gerçekleştiriliyor.
Proje kapsamında, öğretmenler Diyarbakır Arkeoloji Müzesi ve Ulu Cami bahçesindeki güneş saatini de görme fırsatı bulacak.
Diyarbakır'da ilk kez gerçekleşen etkinlikte, öğretmenler Roma dönemine ait 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki gece gözlemiyle, gökyüzünü yakından tanıyacak.
Projenin yürütücüsü İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Zeynep Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede özellikle dezavantajlı bölgelerde görevli öğretmenlerin yer aldığını söyledi.
Öğretmenlerin astronomiyi öğreneceğini belirten Bodur, katılımcılara 7 gün eğitim verileceğini bildirdi.
Projede güneş saati, gök atlası yapımı gibi atölyelerin bulunduğunu dile getiren Bodur, şunları kaydetti:
"Her gece gökyüzünde gözlem yapıyoruz. Satürn, Jupiter ve bunların görünebilen 4 uydusunu öğretmenlerimizin gözlemlemesini sağlıyor, teleskop kullanım becerilerini geliştiriyoruz. Kent meydanında ışık kirliliği ölçümü gerçekleştireceğiz. Zerzavan Kalesi'ndeki gece gözleminde ise yıldızlar, derin uzay cisimleri ve gezegenler hakkında sunum yapılacak."
Projede eğitmen olarak yer alan Kastamonu Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Unat ise öğretmenlere astronominin nasıl geliştiğine, tarih boyunca sağladığı katkılara, uygarlıkların bu bilimin gelişimine verdiği desteğe ilişkin bilgiler aktaracaklarını söyledi.
Unat, öğretmenlerin, tecrübelerini öğrencileriyle paylaşmalarını amaçladıklarını bildirdi.
- "Bilgilerimizi pratiğe dökmüş olduk"
Şırnak'ta Uludere Ortaokulunda görev yapan öğretmen Erdinç Erdem Bakkal da eğitimlerde astronomide tasarlama alanında eksikliklerini gördüklerini dile getirdi.
Bakkal, "Bilgilerimizi bu projede pratiğe dökmüş olduk. Öğrencilerin özellikle astronomi alanına çok fazla merakı var ve bunları pekiştirmek için de böyle etkinliklere çok ihtiyacımız var. Buradan mutlu ayrılarak, okullarımıza bu etkinlikleri taşıyacağız." diye konuştu.
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulundan gelen Cemre Ergüzeloğlu ise eğitim sayesinde doğru bildikleri yanlışlarını görme şansı yakaladıklarını kaydederek, "Teleskop kullanmamız çok iyi oldu. Yaparak, yaşayarak öğrenmek çok önemli. Öğrendiklerimle öğrencilerime güneş saatini yapmayı düşünüyorum." dedi.
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