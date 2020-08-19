FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
|19 Ağustos 2020 13:13
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Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 2 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerinin ise beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.K. ve C.A. ile avukatları katıldı.
Sanık A.K. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.K'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, A.K'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
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