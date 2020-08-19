Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı
|19 Ağustos 2020 13:16
|Yazdır
Bütün Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da gerçekleştirilen Covid 19 denetimlerinde ilginç sahneler yaşandı. Bir taksi ile denetime takılan maskesiz kadın yolcu, polisi görünce kağıt havludan maske yaptı. Ama polis bunu fark ederek kağıt havluyu çıkarttırarak maske taktırdı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile 81 vilayette başlatılan denetim Yalova'da da gerçekleştirildi. Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün iştirakiyle gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlara binen Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaya davet etti. Bu esnada bindiği taksi ile denetime takılan maskesiz bir yolcu ise yanındaki kağıt havludan bir parça kopararak kendisine maske taktı. Ancak bu durum denetimi gerçekleştiren polisin dikkatinden kaçmadı. Kadını kağıt havluyu çıkartıp maske takması konusunda uyaran polis, maskesiz dışarıya çıkmamasını da istedi.
Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova'da kurulan merkez pazarı da ziyaret etti. Bu esnada pazarın yan tarafındaki çay ocağında oturan 65 yaş üstü vatandaşları görerek durdu. Buradaki vatandaşlara, "Bu iş dalgaya gelir gibi değil. Kilometre ilerledikçe riskte artıyor" dedi.
Bunun üzerine vatandaşlardan birisi ise, "Bunu benim için mi söylüyorsunuz" diye sorunca gülmeye başlayan Vali Erol, "En önce kendime sonra hepimize söylüyorum" diye cevap verdi.
Denetimler gün boyu şehrin her noktasında devam etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çiftçiye verilen destekler tarımsal hasılaya zirve yaptırdı
19 Ağustos 2020 14:05
|YTB'den yurt dışına döneceklere 'Kovid-19 testi' çağrısı
19 Ağustos 2020 13:11
|Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
19 Ağustos 2020 12:52
|Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
19 Ağustos 2020 12:45
|Kovid-19 vaka sayısındaki artış sağlık personelini yordu
19 Ağustos 2020 11:31
|'Hastaneye çift gittim, tek geldim'
19 Ağustos 2020 11:24
|Gösterilen özenin azalması Kovid-19 vakalarının artmasına yol açıyor
19 Ağustos 2020 11:16
|Koronavirüsle mücadele eden doktor: Tanık olduklarımı gören biri evden dışarı çıkmazdı
19 Ağustos 2020 11:03
|Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
19 Ağustos 2020 10:14
|800 yıllık köprüde iş makinesiyle çalışma
19 Ağustos 2020 09:58