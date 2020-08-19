Diyanet, 5 bin personel alacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını bugünkü köşesine taşıdı.

DİYANET'E 5 BİN KİŞİ ALINACAK

Yazıya göre; Türkiye'de 15 bin imam açığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerin ardından 5 bin alım için kadro açıldı. Bu kadroya 3 bin 500 imam, 1.500 personel alınacak.

SINAVLA KADROYA GİRECEKLER

Cem Küçük, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile yaptığı görüşmeye dair köşesinde şu ifadeleri kullandı; "Sayın Erbaş'ın dediğine göre Türkiye'de 15 bin imam açığı var. Sivas'ta bu açık 219. Diyanet İşleri Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan alım yapılmasını rica etmiş.

Sayın Bakanımız da 5 bin alım için kadro vermiş. Bunun 3 bin 500'ü imam, 1.500'ü diğer personel olacak. 2021 senesi olmadan Diyanet İşleri sınava çıkacak ve bu alımları yapacak. İmkanlar dahilinde olsa Berat Bey 10 bin kişi için de alım yapma imkanı sağlardı. Pandemi sürecinde 5 bin personel hiç fena değil."