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Türkiye'de bir ilk: Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı

Bodrum ve Milas'da denizin dibine yapılan metrelerce duvarları örenlere ceza yağmaya başladı. Türkiye'de bir ilk olacak olan cezanın bedeli ise yaklaşık 200 bin lira olacağı öğrenildi
 19 Ağustos 2020 13:30
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Bodrum ve Milas'da denizin dibine yapılan metrelerce duvarları örenlere ceza yağmaya başladı. Türkiye'de bir ilk olacak olan cezanın bedeli ise yaklaşık 200 bin lira olacağı öğrenildi.

Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçti. Milas'ın Güllük Limanından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundular. Ekipler, bilgisayarlarından bölgenin uydu fotoğraflarına bakarak, kaçak yapıların tespitini yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğünde görevli uzman kişiler den oluşan ekip duvarları yerinde inceleyip tespit etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Pina yarımadasına gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahilleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sahil güvenlik botunun üzerinden bölgeyi görüntülerdi.

Adada bulunan bir otelin denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü inceleme yapan ekipler tarafından belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri şoke oldu

Bodrum'da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrelerce uzunluktaki denizin dibindeki duvarların tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçları görevlendirdi. Özel eğitimli dalgıçlar, zodyak botla gittikleri bölgede denizin altında izinsiz yapıldığı belirlenen duvarları görünce şok oldu. Duvarları tespit ederek görüntü ve fotoğraf aldı.

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirmiş ve Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında tutanak tutulmuştu. Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi.

Ekiplerin bölgede yeniden plan ölçümleri yapacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı öğrenildi. Denize örülen duvarların kaldırılması için Milas Milli Emlak Müdürlüğünün firmalara tebligat yapacak.

Muğla Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ise deniz dibindeki duvarların ekolojik dengeyi bozduğu ve posidonia çayırlarını yok ettiği iddialarını araştıracak. Bu amaçla bölgeden su ürünleri ekiplerinin numune aldı.
İhlas Haber Ajansı
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