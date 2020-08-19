Bu ilde koronavirüste korkutan değişim
Konya, virüs vakalarının en hızlı yayıldığı şehirlerden biri. Özellikle son 1 ayda risk haritasında büyük değişim gözlendi
|19 Ağustos 2020 13:54
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Sağlık Bakanlığı'nın, riskli bölgeleri gösteren "Hayat Eve Sığar" uygulamasından karşılaştırmalı olarak bakıldığında, ilk harita bir ay öncesini; 23 Temmuz'u gösteriyor. Virüsün yayıldığı bölge kırmızı alanla sınırlı. Fakat 1 ay gibi bir sürede vakalar hızla artıyor.
Bir önceki haritada nokta büyüklüğündeki kırmızı alan haritanın büyük bir kısmına yayılıyor. Hem yerel yöneticiler hem de uzmanlar sık sık virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıyor.
İkazlara rağmen maalesef maske ve fiziki mesafe kuralları dikkate alınmıyor. Özellikle düğün, nişan, taziye gibi toplu organizasyonlar, kalabalık gruplar halindeki ev oturmaları vakaları artırıyor.
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