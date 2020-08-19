Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
|19 Ağustos 2020 14:00
|Yazdır
Isparta merkezli bomba32.com internet sitesinde yer alan habere göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversitede Covid-19 virüsü taşıyan personel sayısının artış göstermesi ve yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle 'İvedi' başlığıyla Personel Dair Başkanlığına talimat gönderdi. Gönderilen talimatın ise tüm birimlerce hemen uygulanmasını istedi.
İŞTE O TALİMAT YAZISI
Üniversitemizin Covid-19 virüsü taşıyan personel sayısının artış göstermesi ve yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak idari izin mütalaa edilmemesi kaydıyla 19.08.2020 tarihinden itibaren Birimimizde çalışan mevcut personeli iki grup halinde 15 günlük periyotlarla dönüşümlü olarak evden çalışma yöntemiyle çalıştırılmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Dekanlığınızca/Müdürlüğünüzce hazırlanan çalışma listelerinin tablo halinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Evden çalışmada aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde dikkat ve önem gösterilmesi aksi halde gereken yaptırımın uygulanacağını bilinmesi gerekmektedir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
19 Ağustos 2020 14:58
|5 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
19 Ağustos 2020 14:34
|Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
19 Ağustos 2020 14:20
|Tarihi köprüde iş makinesi ile çalışmaya vali incelemesi
19 Ağustos 2020 13:34
|Türkiye'de bir ilk: Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı
19 Ağustos 2020 13:30
|Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak
19 Ağustos 2020 12:47
|Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi
19 Ağustos 2020 12:07
|Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
19 Ağustos 2020 11:58
|Öğretmenler il dışı iptal cevabı bekliyor
19 Ağustos 2020 11:36
|Ticaret Bakanlığının ilk 'Kriminal Laboratuvarı' hizmete hazır
19 Ağustos 2020 11:03