1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti

Süleyman Demirel Üniversitesinin artan vakalar nedeniyle yeniden dönüşümlü çalışmaya geçtiği belirtildi.
 19 Ağustos 2020 14:00
Yazdır
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti

Isparta merkezli bomba32.com internet sitesinde yer alan habere göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversitede Covid-19 virüsü taşıyan personel sayısının artış göstermesi ve yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle 'İvedi' başlığıyla Personel Dair Başkanlığına talimat gönderdi. Gönderilen talimatın ise tüm birimlerce hemen uygulanmasını istedi.

İŞTE O TALİMAT YAZISI

Üniversitemizin Covid-19 virüsü taşıyan personel sayısının artış göstermesi ve yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak idari izin mütalaa edilmemesi kaydıyla 19.08.2020 tarihinden itibaren Birimimizde çalışan mevcut personeli iki grup halinde 15 günlük periyotlarla dönüşümlü olarak evden çalışma yöntemiyle çalıştırılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Dekanlığınızca/Müdürlüğünüzce hazırlanan çalışma listelerinin tablo halinde Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Evden çalışmada aksaklığa mahal verilmeyecek şekilde dikkat ve önem gösterilmesi aksi halde gereken yaptırımın uygulanacağını bilinmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
19 Ağustos 2020 14:58		 5 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
19 Ağustos 2020 14:34
Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
19 Ağustos 2020 14:20		 Tarihi köprüde iş makinesi ile çalışmaya vali incelemesi
19 Ağustos 2020 13:34
Türkiye'de bir ilk: Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı
19 Ağustos 2020 13:30		 Rize'de muhtarlar, apartman ve site yöneticileri izolasyon denetimi yapacak
19 Ağustos 2020 12:47
Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulaması genişledi
19 Ağustos 2020 12:07		 Tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
19 Ağustos 2020 11:58
Öğretmenler il dışı iptal cevabı bekliyor
19 Ağustos 2020 11:36		 Ticaret Bakanlığının ilk 'Kriminal Laboratuvarı' hizmete hazır
19 Ağustos 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:07 - Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor15:05 - İki ilde daha düğünlere kısıtlama getirildi14:58 - 65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il14:52 - Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, trafik kazası geçirdi14:44 - Virüse yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi14:42 - Mahkemeden 'Musa O.' için yakalama kararı
14:34 - 5 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı14:30 - Sınıflarda öğrenciler, çapraz oturma düzeninde oturacak14:20 - Hizmetleri aksatmayan esnek çalışma modeli kalıcı olarak düzenlenmeli14:20 - Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem14:05 - Çiftçiye verilen destekler tarımsal hasılaya zirve yaptırdı14:03 - Tekirdağ'da 'yolsuzluk' operasyonu: 8'i memur 16 gözaltı
14:00 - Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti13:54 - Bu ilde koronavirüste korkutan değişim13:48 - Vatandaşlar kurala uydu, vali teşekkür etti13:37 - Bakan Pekcan, fuarların düzenlenmeye başlanacağı tarihi açıkladı13:34 - Tarihi köprüde iş makinesi ile çalışmaya vali incelemesi
13:30 - Türkiye'de bir ilk: Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Diyanet, 5 bin personel alacak
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Belediye, 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktı
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
Erdoğan: Tartışma sosyal medyada değil içeride kalsın!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 2
sinav.memurlar.net 2
masterchef 2
mutsuz 2
erzincan 1
kallavi 1
cenk özkaçar 2
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
bernard mensah 1
çeyrek altın 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam