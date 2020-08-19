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Tekirdağ'da 'yolsuzluk' operasyonu: 8'i memur 16 gözaltı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
|19 Ağustos 2020 14:03
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin, "okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk", "kamuyu zarara uğratma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlendiğini tespit ederek çalışma başlattı.
Aralarında devlet memurlarının da olduğu şüpheliler 5 aylık teknik ve fiziki takibe alındı.
Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, aralarında 8 devlet memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, ev ve iş yerlerindeki aramanın ardından ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirildi.
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