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Mahkemeden 'Musa O.' için yakalama kararı

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı
 19 Ağustos 2020 14:42
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Mahkemeden 'Musa O.' için yakalama kararı

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcılığı, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşanan olayda, bir genç kadına 20 gün süreyle cinsel yönden istismar etmekle suçlanan askeri personel Musa O. için tutuklama istedi

18 yaşındaki genç kadın 16 Temmuz'da intihar etmişti.

İ.E'nin bıraktığı mektubunda, tecavüze uğradığını anlattığı, ailesinin şikayetiyle aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Musa O. ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüş ancak tecavüzü doğrulayan Adli Tıp Raporu'nun üzerine bu kez İ.E. ile Siirt'te buluştuklarında "alkollü" olduğunu söylemişti
Memurlar.Net
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