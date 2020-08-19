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Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem

Samsun'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evinde karantina altında tutulan bir aile hakkında, karantinayı ihlal edip düğüne gittikleri gerekçesiyle yasal işlem yapıldı
 19 Ağustos 2020 14:20
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Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evinde karantina altında tutulan bir ailenin karantinayı ihlal edip düğüne gittikleri belirlendi.

Samsun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde tedavi ediliyor. Bu kişilerle temasta bulunanlardan ise 14 gün evlerinde izole olmaları isteniyor.

Samsun Sağlık Müdürlüğü, hastaların ve izolasyondaki kişilerin takibinin sağlanması için filyasyon ekiplerinin yanı sıra 10 ekipten oluşan mobil denetim ekibi kurdu.

Ekipler, evlerinde tedavi gören hastaların günlük ilaçlarını götürürken, izolasyondaki kişilerin ise evlerinde olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Denetimler esnasında karantina altında tutulan bir ailenin, karantinayı ihlal edip düğüne gittiği belirlendi. Ayrıca izolasyon altında olan bir kişinin de karantinadan çıkıp restoranda yemek yediği tespit edildi. Kişiler hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da koronavirüs yayılımına karşı filyasyon ekipleri ve mobil denetim ekipleriyle etkin bir mücadele yürüttüklerini aktardı.

Denetimler sonucunda pozitif vakaların ve evinde izolasyonda olması gereken kişilerin evlerinde olmadığını gördüklerine işaret eden Oruç, "İzolasyonda olması gereken kişileri restoranda yemek yerken bulduk. Bir ilçemizde izolasyondaki bir ailenin, düğüne gittiğini öğrendiğimizde ise şok olduk, bu derece umursamazlığı anlamakta ve açıklamakta zorlanıyoruz." dedi.

- İzolasyona uymayan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ekipler tarafından son 6 günde karantinadaki 662 haneye kontrol ziyareti yapıldığını, bu hanelerde izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilen 43 kişi hakkında da yasal işlem başlattıklarını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"İzolasyon kurallarına uyulması için herkesin kapısına bir polis görevlendirilmesi mümkün değil. İnsanlarımızın artık durumun vahametini kavrayarak sorumluluk alması gerekir, salgını ancak herkesin üstüne düşen sorumluluğu alması, kurallara önlemlere, uyumda gerekli dikkati ve özeni göstermesiyle durdurabiliriz. Virüsün yayılımını engellemenin tek yolu maske ve sosyal mesafeyle virüsü insanlardan uzak tutmaktır. Maalesef tüm uyarılara rağmen Samsun'da aile içi virüs yayılımının önüne geçemiyoruz. İnsanlarımız 'virüs aile içinde yayılmaz, kendi ailemle akrabalarımla birlikteyken de mi önlem alacağım, tanıdıklardan bir şey olmaz' yanılgısı içinde. Beraber piknik yapıyorlar, evlerinde yemekler tertip ediyorlar. Bu davranış son derece yanlış."

Vatandaşları düğünlere gitmemesi konusunda uyaran Oruç, şunları kaydetti.

"Benzer bir yanılgı düğünler için de geçerli. Sanki düğünlerde virüs bulaşmaz zannediyoruz. Öyle davranıyoruz, düğünlerimizde her türlü kuralı yok sayarak eğleniyoruz. Virüs yayılımımızın büyük bir kısmı da bu nedenle düğünler yüzünden oluyor. Lütfen düğünlere mümkünse gitmeyin, gitmek zorundaysanız, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek gidin ve kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılın. Herkesle bu derece yakınken virüsten korunmamız ve vaka sayımızı azaltmamız mümkün değil. Bu umursamazlığa artık bir dur dememiz lazım. Dur demezsek yolun sonu yasakların geri gelmesi olacaktır."

Oruç, Kovid-19 mücadelesine destek olmaları için vatandaşlardan kurallara uyulmayan durumlarda 0362 311 25 21/22/24 nolu şikayet hattına bildirim yapmalarını istedi.
Anadolu Ajansı
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