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Virüse yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

İlk kez baba olan Şen: Allah kimseye yaşatmasın, Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum
 19 Ağustos 2020 14:44
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Virüse yakalanan baba yeni doğan bebeğini dört gün sonra görebildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine hamile eşinden ayrı bir evde izole olan baba, yeni doğan bebeğini 4 gün sonra uzaktan görebildi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Şen'in yaklaşık 9 gün önce yapılan (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Son yapılan testi negatif çıkan ve sağlık sorunu olmayan Şen'in evinde izole olması istendi.

Eşi 9 aylık hamile olan Şen, bu nedenle eşinden ayrı bir evde izole olarak karantina sürecinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

Dört gün önce Samsun'da özel bir hastanede eşi doğum yapan Şen, bu sırada karısının yanında olamadı.

Şen, "Yaman" ismini koydukları bebekleri ile izole olduğu evin bahçesinde tanıştı. Bebeğine yaklaşamayan ve uzaktan sevmek zorunda kalan babanın zor anları çevredekileri ve Şen'i duygulandırdı.

Baba Şen, AA muhabirine, ilk kez baba olma duygusunu yaşadığını, onun da zorlu bir sürece denk geldiğini söyledi.

Karantina sürecinin halen devam ettiğini ve bebeğine sadece uzaktan bakabildiğini anlatan Şen, "Allah kimseye yaşatmasın, Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı
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