Disiplin soruşturmasında 'soru-cevap tutanağı' savunma yerine geçer mi?
|21 Ağustos 2020 13:02
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Trakya Üniversitesinde yaşanan olay sonucunda başlatılan disiplin soruşturması neticesinde ilgili hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/6-b maddesi uyarınca; "Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak" eylemini işlediği, ancak yapılan fiilde tahrik olduğu gerekçesiyle bir alt ceza olan "1 yıl süre ile Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası verilmiştir.
Davacı tarafından konunun yargıya taşınması sonucunda İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede; soruşturmacı tarafından savunma vermek üzere kişinin davet edildiği, kişinin yıllık izinde olması gerekçesiyle savunma tarihinin ertelendiği, daha sonra ise savunma işleminin soru-cevap tutanağı şeklinde alındığı, soruşturma raporunun tamamlanmasından sonra ve disiplin cezası verilmeden önce ilgiliden herhangi bir savunma istenilmeden ceza verildiği, henüz tüm hukuki deliller toplanmadan ve disiplin suçunun tam olarak işlenip işlenmediğinin ortaya konulmadan, soruşturma tamamlanmasından sonra, ceza verilmesinden önce alınması gereken savunmanın yapılmadığı tespit edilmiştir.
İlave olarak idare mahkemesi kararında, disiplin cezasıyla cezalandırılması için hakkında soruşturma açılan kamu görevlisinin savunması alınırken disiplin suçunu oluştura eylemin açık bir şekilde belirtilmesi, bu eylemin de hangi disiplin kurallarını ihlal ettiğinin ortaya konulması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu gerekçelerden dolayı, İdare Mahkemesi davacının usulüne uygun olarak savunması alınmadan verilen disiplin cezası işlemini hukuka aykırı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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