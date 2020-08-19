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Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, trafik kazası geçirdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.
|19 Ağustos 2020 14:52
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.
20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Başkan Güler'in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Başkan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi.Dr. Mehmet Hilmi Güler (@mhilmiguler) August 19, 2020
Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler.
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