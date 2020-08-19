1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarına getirilen yetki belgesi düzenlemesinde bazı galericiler başvurularının 40 gündür yanıtlanmamasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Yetki belgesine ulaşamayan galericiler düzenlemenin yürürlüğe gireceği 1 Eylül tarihinin yaklaşmasından ve yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor.
 19 Ağustos 2020 15:07
Yazdır
Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarına getirilen yetki belgesi düzenlemesinde bazı galericiler başvurularının 40 gündür yanıtlanmamasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Yetki belgesine ulaşamayan galericiler düzenlemenin yürürlüğe gireceği 1 Eylül tarihinin yaklaşmasından ve yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve resmi gazetede yayınlanan ikinci el araç satışına ilişkin düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor. 1 Eylül'ün yaklaşmasına rağmen düzenleme ile ilgili detayları öğrenmek isteyen bazı otomotiv satıcıları yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor. Yeni düzenleme ile otomotiv satıcılarının yetki belgesine sahip olmaları isteniyor. Bazı galericiler ise yetki belgesi için başvuru yaptıklarını fakat başvurularının cevaplanmamasından dolayı sorun yaşıyor.

"Başvurumuzu yaptık, yaklaşık 40 gün oldu"

Yeni düzenleme ile ilgili bazı konuların iyi anlaşılmadığını belirten ikinci el otomotiv satıcısı Bekir Alkılıç, "1 Eylül itibariyle araç satışına ilişkin yeni kararların yürürlüğe gireceği duyuruldu. Bu kanunun çıkış sebebi bu işi yapan vergi mükellefi kişilerin haklarını korumak ve onların güvenli ticaret yapmalarını sağlamak. Bir diğeri ise vatandaşların araç alırken daha güvenli ticaret yapmasını sağlamaktı. Araç alım satımlarının hukuki şekilde olmasını devletin kontrol etmesi gerekliydi. Bu konularla ilgili bir kanun çıkartıldı, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Fakat bu yürürlüğe girecek kanun tam olarak anlaşılmadı. Galericilerin birçoğu gerekli bilgileri öğrenebileceği kurumlara ulaşamıyor. Geçen yıl galericiler yeterlilik belgesi diye bir belge aldılar. Bu evrak ile araç satışı yapabileceğimizi söylediler. Şu anda ise satış yapılacağında yetki belgesinin de olması lazım diyorlar, noterde yetki belgesinin numarası soruluyor. Biz yetki belgesi alımı için başvurumuzu da yaptık yaklaşık 40 gün oldu. 1 Eylül'de yeni düzenleme yürürlüğe girecek, bilgi karmaşasının giderilmesini yetkililerden bekliyoruz" dedi.

"Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz"

Yeni düzenlemenin galericilere kolaylık sağlamasını beklediklerini de dile getiren Alkılıç, "Yeni düzenleme ile vergi mükellefi galericilerin yasalar sonucu işlerinin kolaylaşacağı öngörülüyordu. Şu an ise bir karmaşıklık söz konusu. Yetki belgesi için başvurduk, belirsizlik yaşanan konular hakkında bilgi almak istiyoruz ama hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz. Yetkililerin yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapıp bu karışıklığın giderilmesini sağlamalı, bu durum galericiler üzerinde baskı oluşturuyor. Bilgi karmaşasının giderilip bu baskının otomotiv satıcıları üzerinden kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin anlaşılmayan bölümlerden birinin de ikinci el araç satışlarında alıcıya garanti verilmesi kısmı olduğuna değinen Alkılıç, "Sıfır araçlarda yetkili firma araçlara garanti veriyor. Araç bize satıldığında bir garantisi olmuyor. Biz tekrar bu aracı satacağımız zaman garantiyi neye göre vereceğiz. Bu konuların detaylı anlatılması gerekiyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İşte 2.el otomobil fiyatlarını uçuran faktör
19 Ağustos 2020 12:58		 TOGG tasarımları 29 ülkede tescillendi
18 Ağustos 2020 23:40
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
18 Ağustos 2020 14:10		 Vatandaş fiyatı bilmeden eylül ekim için kapora veriyor
17 Ağustos 2020 15:50
İkinci el araçta, 50 bin kişiden 5 bin kişi belge aldı
17 Ağustos 2020 07:36		 Sıfır aracı şimdi de kur vurdu
17 Ağustos 2020 07:30
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
16 Ağustos 2020 08:35		 İkinci el araç satışında yer alan 4 önemli sorun
15 Ağustos 2020 19:29
İkinci el oto pazarında soran çok alan yok
15 Ağustos 2020 15:34		 İkinci el satışlarda 'güvenli ödeme sistemi' zorunlu hale geldi
15 Ağustos 2020 13:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:00 - Manisa'da gök taşı düştüğü iddiası16:49 - Taksi kullanırken at yarışı oynayan şoför gözaltına alındı16:45 - Yakalama kararı çıkarılan Musa O. teslim oldu16:36 - Bakan Albayrak'tan 'müjde' açıklaması: Çok daha güzel günler bizi bekliyor16:30 - Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu16:27 - PTT, Covid19 nedeniyle yeni tedbir almalı!
16:21 - Bakan Albayrak: Ekonomik tam bağımsızlık hayalini gerçekleştireceğiz16:17 - Düğün yemekleri de artık izne bağlı16:09 - Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, trafik kazası geçirdi16:07 - Bakan Dönmez: Güneş enerjisine yatırım çekmek için yarışma düzenleyeceğiz16:02 - RTÜK'ten TV8'e 'Survivor' cezası16:02 - Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
15:56 - Denetime katılan kaymakam uyardı: Durum ciddi15:54 - Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın halen kontrolümüz altında15:44 - Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den işletmelere uyarı15:31 - 6 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
15:28 - Berat Albayrak'tan, 'Beton beton diyenlere not' başlıklı açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 2
cenk özkaçar 2
erzincan 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
yüzyüze eğitim 3
sinav.memurlar.net 2
özgüven 1
Malatya 1
kütahya 1
Eskişehir 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam