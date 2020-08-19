CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün testi pozitif çıktı
CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
|19 Ağustos 2020 15:13
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CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü'nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, kentte katıldığı bazı programlar sonrası vücudunda ateş ve ağrıların başladığını, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Hastanede tedavisinin sürdüğünü ve durumunun iyi olduğunu kaydeden Ünlü, "Sizlerden ricam maske kullanın, sosyal mesafeye dikkat edin ve kalabalıklardan uzak durun." ifadesini kullandı.
Değerli Dostlarım,Baha Ünlü (@bahaunluchp) August 19, 2020
Osmaniye'de katıldığım programlar sonrasında şüphelerim sonucu yaptırdığım Korona testim pozitif çıktı. Şimdi hastanede tedavim devam ediyor. Çok şükür durumum iyi. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maske takalım. Tüm dostlarıma çok selamlar, teşekkürler.
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