Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı
|19 Ağustos 2020 15:18
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Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK kulübü ile karşılaşacak.
Pandemi nedeniyle Avrupa Kupaları'nda bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek. Transferde hareketli günler yaşayan siyah beyazlılar, ilk transferini Alanyaspor'dan N'Sakala'yı renklerine bağlayarak yaparken, Atiba ile sözleşme uzatıp, Kayserispor'da yıldızı parlayan Mensah'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş'ta transfer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00'den itibaren naklen Kanal D'de olacak.
Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :)Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 19, 2020
Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma @KanalD'de yayınlanacak.
Temsilcimiz @Besiktas'a yürekten başarılar diliyorum. 🦅
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