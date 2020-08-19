1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş'ın PAOK'la oynayacağı karşılaşmanın şifresiz olarak Kanal D'de yayınlanacağını açıkladı.
 19 Ağustos 2020 15:18
Yazdır
Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçının şifresiz yayınlanacağını açıkladı

Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK kulübü ile karşılaşacak.

Pandemi nedeniyle Avrupa Kupaları'nda bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf 3. Ön Eleme Turu'na yükselecek. Transferde hareketli günler yaşayan siyah beyazlılar, ilk transferini Alanyaspor'dan N'Sakala'yı renklerine bağlayarak yaparken, Atiba ile sözleşme uzatıp, Kayserispor'da yıldızı parlayan Mensah'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş'ta transfer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın tur gecesi 25 Ağustos Salı saat 21.00'den itibaren naklen Kanal D'de olacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jose Sosa Fenerbahçe'de
18 Ağustos 2020 13:21		 Galatasaray'da yeni testler negatif
16 Ağustos 2020 12:53
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
15 Ağustos 2020 13:08		 Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi
14 Ağustos 2020 19:03
Fenerbahçe'de sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı
14 Ağustos 2020 16:38		 Mesut Özil: Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar
14 Ağustos 2020 07:05
Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 23:36		 MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
12 Ağustos 2020 23:13
Alanyasporlu futbolcu koronavirüse yakalandığı açıkladı
12 Ağustos 2020 18:51		 Kamptaki kadın güreşçinin testi pozitif çıktı
11 Ağustos 2020 16:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:00 - Manisa'da gök taşı düştüğü iddiası16:49 - Taksi kullanırken at yarışı oynayan şoför gözaltına alındı16:45 - Yakalama kararı çıkarılan Musa O. teslim oldu16:36 - Bakan Albayrak'tan 'müjde' açıklaması: Çok daha güzel günler bizi bekliyor16:30 - Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu16:27 - PTT, Covid19 nedeniyle yeni tedbir almalı!
16:21 - Bakan Albayrak: Ekonomik tam bağımsızlık hayalini gerçekleştireceğiz16:17 - Düğün yemekleri de artık izne bağlı16:09 - Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, trafik kazası geçirdi16:07 - Bakan Dönmez: Güneş enerjisine yatırım çekmek için yarışma düzenleyeceğiz16:02 - RTÜK'ten TV8'e 'Survivor' cezası16:02 - Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
15:56 - Denetime katılan kaymakam uyardı: Durum ciddi15:54 - Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama15:46 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın halen kontrolümüz altında15:44 - Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den işletmelere uyarı15:31 - 6 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
15:28 - Berat Albayrak'tan, 'Beton beton diyenlere not' başlıklı açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görevde yükselme 1
kastamonu 1
babylon Berlin 1
mame thiam 1
keyifsiz 1
Eskişehir 1
eser yenenler 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 1
karantinada olması gereken esnafın dükkanda yakalanması 3
kallavi 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 11 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam