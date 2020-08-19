Berat Albayrak'tan, 'Beton beton diyenlere not' başlıklı açıklama
|19 Ağustos 2020 15:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'na ilişkin Twitter'dan paylaşım yaptı.
Albayrak, "Beton beton diyenlere not: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle milli enerjimizi üretmeye başlıyoruz. Made In Türkiye" ifadelerini kullanırken, fabrikanın yapım aşamasından da video paylaştı.
Beton beton diyenlere NOT:Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020
Avrupa ve Orta Doğunun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYEDE açılıyor.
ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.
Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.
"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni
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