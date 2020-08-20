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İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alımı için ilana çıktı. Ancak 2020 YDS sınavının 27 Eylül'de yapılmasından dolayı bir çok aday son iki yıldaki YDS şartını karşılayamamakta olup, adaylar sınava başvuru tarihlerinin ertelenmesini talep etmektedir.
 20 Ağustos 2020 00:02
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İç denetçi sınavındaki YDS sorunu için çözüm üretilecek mi?

Bilindiği üzere, 08/08/2020 tarihindeki Resmi Gazetede yer alan ilanla Hazine ve Maliye Bakanlığı 150 iç denetçi alımı için ilana çıkmıştır.

İlanda, başvuru yapabilmek için, son 2 yıl içinde yeterli YDS puanını almış olma şartı bulunmaktadır.

2020 yılında Türkiye genelinde yapılan herhangi bir YDS bulunmadığından bahse konu ilana başvurabilmek bir çok iç denetçi adayı için mümkün olamayacaktır.

Pandemi nedeniyle her yıl en az 2 defa yapılan YDS'nin yapılması henüz mümkün olamamıştır.

ÖSYM Sınav Takvimine göre, 2020 Mart ayında yapılması planlanan ve hatta başvuruları da alınan YDS, pandemi nedeniyle 6 ay gecikmeyle 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacaktır.

Dolayısıyla, ilanda belirtilen şartlardan biri olan son 2 yılda yeterli dil puanını almış olma şartını karşılamak çoğu kişi için mümkün olamayacaktır.

Bu sebepten ötürü daha adil ve liyakata dayalı bir sınavın yapılması adına, çok uzun bir süredir beklenmekte olan 2020 İç Denetçilik Sınavının, 2020 YDS yapılıp açıklanıncaya kadar ertelenmesi talep edilmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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