Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den işletmelere uyarı

Sosyal medya hesabından kalabalık insan gruplarının bir arada çalışmak zorunda olduğu işletmeler ve fabrikalarda alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, önemli uyarılarda bulundu.

"İşletmeler, fabrikalar, büyük iş yerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor" şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, alınması gereken önlemleri sıraladı.

YEME İÇME BİREYSEL OLMALI

Prof. Dr. Tevif Özlü, işletmeler ve fabrikalarda salgından korunmak için öneriler vererek şunları söyledi:

- İşletmeler, fabrikalar, büyük iş yerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor

- Yemekhanelerde birlikte yemek yenilmesi, sigara içme alanlarındaki sohbetler, bulaşmada önemli rol oynuyor. Yeme içme bireysel ve tek başına olmalı.

- Kapalı mekanların sürekli ve yeterince havalandırılması lazım. Mekanın genişliğine göre içeride kişi sayısı mutlaka sınırlandırılmalı

- Çalışanların bilgi, farkındalık ve kurallara uyumunu sağlayıp, motive edecek eğitim seansları ara ara yapılmalı. Ekip toplantıları tercihen online olmalı veya açık havada ya da hava akımı olan geniş mekanlarda ayakta, mesafe korunarak, küçük gruplarda ve kısa süreli olmalı.

- İstisnasız herkes, iş yerinde bulunduğu sürenin tamamında maskelerini usulüne uygun olarak takmalı. Ortak eşya ve yüzey kullanımı olabildiğince azaltılmalı. Yüzey temizliği sık ve kurallara uygun olarak yapılmalı

- Çalışanları taşıyan servisler konusunu da unutmayalım. Servis araçlarının sayıları artırılmalı. Kalabalıklaşma olmamalı. Servislerde bulaşma olasılığı yüksek.