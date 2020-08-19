Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den işletmelere uyarı
|19 Ağustos 2020 15:44
|Yazdır
Sosyal medya hesabından kalabalık insan gruplarının bir arada çalışmak zorunda olduğu işletmeler ve fabrikalarda alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, önemli uyarılarda bulundu.
"İşletmeler, fabrikalar, büyük iş yerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor" şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, alınması gereken önlemleri sıraladı.YEME İÇME BİREYSEL OLMALI
Prof. Dr. Tevif Özlü, işletmeler ve fabrikalarda salgından korunmak için öneriler vererek şunları söyledi:
- İşletmeler, fabrikalar, büyük iş yerlerinde semptomu olanların, temaslıların çalıştırılmaması; sadece çalışma düzeninde değil, giriş, çıkış ve molalarda da mesafenin korunması şart. Çalışanlara malzeme, yiyecek içecek servis eden kişilerin de mesafeye uymaları gerekiyor
- Yemekhanelerde birlikte yemek yenilmesi, sigara içme alanlarındaki sohbetler, bulaşmada önemli rol oynuyor. Yeme içme bireysel ve tek başına olmalı.
- Kapalı mekanların sürekli ve yeterince havalandırılması lazım. Mekanın genişliğine göre içeride kişi sayısı mutlaka sınırlandırılmalı
- Çalışanların bilgi, farkındalık ve kurallara uyumunu sağlayıp, motive edecek eğitim seansları ara ara yapılmalı. Ekip toplantıları tercihen online olmalı veya açık havada ya da hava akımı olan geniş mekanlarda ayakta, mesafe korunarak, küçük gruplarda ve kısa süreli olmalı.
- İstisnasız herkes, iş yerinde bulunduğu sürenin tamamında maskelerini usulüne uygun olarak takmalı. Ortak eşya ve yüzey kullanımı olabildiğince azaltılmalı. Yüzey temizliği sık ve kurallara uygun olarak yapılmalı
- Çalışanları taşıyan servisler konusunu da unutmayalım. Servis araçlarının sayıları artırılmalı. Kalabalıklaşma olmamalı. Servislerde bulaşma olasılığı yüksek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtfaiye eri kullandığı itfaiye aracını 'gelin arabası' yaptı
18 Ağustos 2020 22:00
|Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi görevinden istifa etti
18 Ağustos 2020 19:35
|65 yaş üstüne 'aşı yaptırın' uyarısı
18 Ağustos 2020 16:07
|Belediye Yol İşleri Daire Başkanı virüsten hayatını kaybetti
18 Ağustos 2020 14:55
|Milli Eğitim Müdürü'nün test pozitif çıktı, evinde izole edildi
18 Ağustos 2020 14:34
|Bilim Kurulu üyesinden sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı
18 Ağustos 2020 13:15
|Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi
17 Ağustos 2020 21:58
|'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'
17 Ağustos 2020 19:33
|2 yıllık okuduğu bölüme öğretim görevlisi olarak döndü
16 Ağustos 2020 22:02
|Bursa'nın akciğerlerini kutsal bir görev bilinciyle gözlüyorlar
16 Ağustos 2020 18:05