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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın halen kontrolümüz altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kovid-19) Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır
 19 Ağustos 2020 15:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding'i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum.
Bu OSB'nin temelini ben atmıştım. Bunlar yan gelip yatarak olmadı. Çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.
Bu tesisin ülkemizi güneş paneli sektöründe zirveye taşıyacağına inanıyorum.
Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli.
Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin innovasyon ve AR-GE faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor.
Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır.
Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar'daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız.
Bir kez daha Kalyon Holding'i yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE... SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor.
Ekonomimizi tekrar büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz.
Dünya genelinde 800 bin insanın ölümüne neden olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek kolay değildir.
Salgın günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir.
Ülkemiz bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biridir.
Son dönemde vaka sayıları biraz artsa da salgın halen kontrolümüz altındadır.
Turizm sektörümüz toparlanmaya başlamıştır.
Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor.
Bu süreçte bize düşen, işi gücü karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan yatırımlara devam etmektir.
CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz.
Tüm müteşebbislerimizin bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmalarını bekliyorum.
Nasıl bugün daha iyiysek, yarın çok daha iyi bir konumda olacağız.
Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmektir.
Enerjide dışa bağımlılık sadece cari denge açısından değil enerji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur.
Yerli ve milli enerjinin enerji sepetimizdeki payını artıracak yatırımlara hız verdik.
Halihazırda Türkiye'nin kurulu gücünün yarısı temiz enerji kaynaklarından oluşuyor.
Bugün güneşten enerji üretimimiz toplam elektrik üretimimizin yüzde 4'ünü oluşturuyor.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz'de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.
Özellikle "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum.
Türkiye'nin doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.
Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir.
Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.
Anadolu Ajansı
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