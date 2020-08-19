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Valilikten otobüs kullanan çocukla ilgili açıklama

Adıyaman'da, 10 yaşındaki çocuğun yolcu otobüsü kullanması olayıyla ilgili Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı
 19 Ağustos 2020 15:54
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Adıyaman'da, 10 yaşındaki çocuğun yolcu otobüsü kullanması olayıyla ilgili Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Otobüs firması ve otobüs kullanan çocuğun babası hakkında işlem yapıldığını belirten Adıyaman Valiliği, "19 Ağustos 2020 tarihinde Adıyaman'da, 9-10 yaşlarında bir çocuğun otobüs kullandığı görüntülerinin ulusal ve yerel medyada yayınlanması üzerine valiliğimizce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, ilimiz merkezindeki Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü civarında iller arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü 2010 doğumlu M.E.Ö. isimli çocuğun kullandığı görülmüş ve Kabahatler Kanununun 11. maddesine istinaden sürücü (15) yaşından küçük olduğu için herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak firmaya 2918 sayılı KTK' nın 36/3a maddesinden 2 bin 473,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Sürücü M.E.Ö.' nün babası R.Ö. isimli şahıs hakkında ise TCK 179/2. maddesi gereği adli tahkikat başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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