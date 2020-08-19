Düğün yemekleri de artık izne bağlı

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğün salonu, sokak ve köy düğünlerinde yiyecek ve içecek ikramlarının sunması için ilgili kaymakamlıktan izin alınması gerektiği yönünde karar aldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurun önerileri doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyon temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok alınan kararlara yeniler eklendi.

Bu doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün yeni yasaklar getirdi. Bundan sonra düğün salonları gibi bir işletmeye bağlı alanlarda yapılacak düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda yiyecek ve içecek ikramlarının, sokak ve köy düğünlerinde ise hem düğünün yapılması hem de yiyecek, içecek ikramının, kaymakamlıklar tarafından pandemi açısından değerlendirilmesi suretiyle izne bağlandı.

Belirtilen kararlara uymayanlara karşı gerekli ceza işleminin uygulanacağı belirtildi.