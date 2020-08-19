PTT, Covid19 nedeniyle yeni tedbir almalı!

Covid-19 sürecinde, PTT riski azaltmak amacıyla şubeleri kapatmış ve personeli merkezde toplamıştır.

Ancak, merkezde toplanan bir personelde Covid-19 çıkması halinde, tüm personel evine gönderilmekte ve merkez kapatılmakta, işler aksamaktadır.

PTT personelinin memurlar.net'e ilettiği bilgilere göre, şubelerin yeniden açılması halinde, hizmetin aksamaması gibi bir durumla daha az karşılaşılacaktır. Şubelerin açılması halinde, sadece o şube personeli karantinaya alınacak, hizmeti de başka bir şube veya merkez görecektir.

Hali hazırdaki uygulamadan dolayı PTT merkezlerinin önünde büyük kuyruklar oluşmakta olup, PTT personeli uygulamanın yeniden değerlendirilmesini istemektedir.