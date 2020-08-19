Bakan Albayrak'tan 'müjde' açıklaması: Çok daha güzel günler bizi bekliyor
Bakan Albayrak: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi) Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor
|19 Ağustos 2020 16:36
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