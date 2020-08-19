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Taksi kullanırken at yarışı oynayan şoför gözaltına alındı
İstanbul'da trafikte araç kullanırken at yarışı oynadığı öne sürülen ticari taksi şoförü yakalandı.
|19 Ağustos 2020 16:49
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 18 Ağustos'ta kentte bir ticari taksi şoförünün seyir halindeyken at yarışı oynadığı haberine ilişkin çalışma başlattı.
Ticari taksiye yolcu olarak binen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, araç şoförü M.S'yi yakaladı.
Şoför M.S'ye saygısız araç kullanmak ve belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımaktan 1360 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.
Ayrıca M.S'nin sürücü belgesi geçici süreyle iptal edildi.
Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.
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