1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK, SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeyi sürdürecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz
 19 Ağustos 2020 17:03
Yazdır
SGK, SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeyi sürdürecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı.

Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSB'den 'YAŞ kararları' açıklaması
19 Ağustos 2020 18:28		 YÖK Başkanı Saraç: Felsefe bölümlerini daha da güçlendireceğiz
19 Ağustos 2020 18:14
Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu
19 Ağustos 2020 16:30		 PTT, Covid19 nedeniyle yeni tedbir almalı!
19 Ağustos 2020 16:27
RTÜK'ten TV8'e 'Survivor' cezası
19 Ağustos 2020 16:02		 Denetime katılan kaymakam uyardı: Durum ciddi
19 Ağustos 2020 15:56
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
19 Ağustos 2020 14:58		 Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
19 Ağustos 2020 14:20
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
19 Ağustos 2020 14:00		 Tarihi köprüde iş makinesi ile çalışmaya vali incelemesi
19 Ağustos 2020 13:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:52 - Yakalama kararı çıkarılan Musa O. tutuklandı18:41 - Bakan Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız18:35 - Bu ilde 26 Temmuz'dan sonra 16 kişi virüsten vefat etti18:33 - Akşener'den Joe Biden'ın sözlerine tepki18:28 - MSB'den 'YAŞ kararları' açıklaması18:26 - Borsa, Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasıyla yüzde 3 yükseldi
18:23 - Koronavirüsten uzak tutacak 5 altın kural18:14 - YÖK Başkanı Saraç: Felsefe bölümlerini daha da güçlendireceğiz18:05 - Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi18:01 - Blomberg: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti17:59 - Ordu Büyükşehir Başkanı Güler, Ankara'ya sevk edildi17:51 - 5 kere kıyafet, 4 kere otobüs değiştiren hırsız tutuklandı
17:48 - Bakan Dönmez'den deniz yetki alanlarına ilişkin açıklama17:36 - Belediye meclis üyesi, belediye önünde silahla yaralandı17:30 - Vali açıkladı: İkaz dönemi bitti, ceza uygulaması başladı17:25 - Altının gramı 471,65 TL'ye geriledi17:24 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında bir tahliye
17:19 - Dolar 7,28 TL'ye çekildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 1
özgüven 1
malang sarr 1
diego godin 1
görevde yükselme 1
erzincan 1
eser yenenler 1
kütahya 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
cenk özkaçar 2
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam