Otogaza 6 kuruş zam geldi

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRETMENLER, SEMİNERE KATILACAK MI? Hem Cumhur başkanlığı Genelgesine göre hem de MEB'in yayınladığı 1/6/2020 tarihli yazıya göre, kronik hastalığı olan öğretmenler idari izinli sayılacak olup, seminer çalışmalarına katılmayacaktır.