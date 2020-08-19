Otogaza 6 kuruş zam geldi
Otogaz fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam geldi.
|19 Ağustos 2020 17:15
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada;
"20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; otogazda 6 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) August 19, 2020
20/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Oto gaz'da 6 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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