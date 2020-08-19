YÖK Başkanı Saraç: Felsefe bölümlerini daha da güçlendireceğiz
|19 Ağustos 2020 18:14
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türk Felsefe Derneği Başkanı Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Korlaelçi ve beraberindeki heyetin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, faydalı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.
Üniversitelerdeki felsefe eğitiminin desteklenmesi ve tercih edilmesinin teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla "YÖK Destek Bursları" kapsamına felsefe lisans programlarını da dahil ettiklerini anımsatan Saraç, "Bu yaklaşımımızın felsefe programına yönelik önemli bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Felsefe bölümlerini süreç içerisinde başkaca tedbirlerle de güçlendirmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
2- Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde üniversitelerimizdeki felsefe eğitiminin desteklenmesi, tercih edilmesinin teşvik edilerek güçlendirilmesi amacıyla "YÖK Destek Bursları" kapsamına felsefe lisans programlarını da dahil ettiğimizi açıklamıştık. pic.twitter.com/yZyk2Fc0D0M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) August 19, 2020
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