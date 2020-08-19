MSB'den 'YAŞ kararları' açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararlarının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından verildiğini belirtti
|19 Ağustos 2020 18:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararlarının Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tarafından verildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emekliliğe, Yüksek Askeri Şura tarafından karar verilmektedir. 23 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında icra edilen YAŞ toplantısında, TSK kadro ve ihtiyacı dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda terfi, uzatma ve kadrosuzluktan emeklilik kararları alınmıştır."
Yüksek Askeri Şüra kararları ile ilgili basın açıklaması internet sayfamızda yayımlanmıştır. https://t.co/YtYseM5AFtT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020
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