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Bu ilde 26 Temmuz'dan sonra 16 kişi virüsten vefat etti

Vali Mustafa Çiftçi: Bugüne kadar vefat eden hasta sayımız maalesef 21. Vakanın ilk çıktığı marttan 26 Temmuz'a kadar ilimizde 5 kişi vefat etti. Ancak 26 Temmuz'dan bugüne kadar, henüz bir ay geçmemesine rağmen 16 vefatımız daha oldu
 19 Ağustos 2020 18:35
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Bu ilde 26 Temmuz'dan sonra 16 kişi virüsten vefat etti

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Bahabey Caddesi'nde Kovid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimine katıldı.

Polis ekiplerince durdurulan araçları denetleyen Çiftçi, sürücüler ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Vali Çiftçi, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da koronavirüse bağlı ölüm sayılarının hızla arttığını söyledi.

Bugüne kadar pozitif vaka sayısının 2 bin 331 olduğunu aktaran Çiftçi, "Şu an da 229 hastamız merkez ve ilçelerdeki bütün hastanelerimizde yatarak tedavi görüyor. 13 hastanın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. 6 hastamız entübe yani yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavi ediliyor. Bin 312 kişiye de evinde karantina uyguluyoruz. Bugüne kadar vefat eden hasta sayımız maalesef 21. Vakanın ilk çıktığı marttan 26 Temmuz'a kadar ilimizde 5 kişi vefat etti. Ancak 26 Temmuz'dan bugüne kadar, henüz bir ay geçmemesine rağmen 16 vefatımız daha oldu. " dedi.

"İşin şakaya gelir yanı yok. Bu işi toplum olarak mutlaka ciddiye almamız gerekiyor." diyen Çiftçi, vatandaşların sokağa çıkarken istisnasız maske takması ve sosyal mesafeye uygun davranması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüsle ancak kurallara uyularak mücadele edilebileceğinin altını çizen Çiftçi, "Aksi halde bu virüsün hakkında gelme şansımız yok. Sadece kendimizi düşünemeyiz, çünkü taşıyıcı olabiliriz ve başkasına bulaştırabiliriz. Başkasından da virüs kapabiliriz. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan istirhamım lütfen Valiliğimizin, Bakanlığın, Bilim Kurulunun aldığı kararlara azami ölçüde dikkat edelim." diye konuştu.

Çiftçi, bugün yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni kısıtlama tedbirleri kararlaştırdıklarını belirterek, kararların yarın kamuoyuna açıklanacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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