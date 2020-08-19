Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek
Özel okullar, 8. ve 12'nci sınıflarında ogrenim goren ogrencilerden isteyenler icin yarından itibaren takviye kursu açabilecek.
|19 Ağustos 2020 18:54
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Özel okullar, 8. ve 12'nci sınıflarında ogrenim goren ogrencilerden isteyenler icin yarından itibaren takviye kursu açabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Ozel Ogretim Kurumları Genel Mudurlugunce takviye kurslarına ilişkin illere yazı gönderildi.
Yazıya göre, 2020-2021 egitim ogretim yılında ozel okullarda, 8. ve 12'nci sınıflarında ogrenim goren ogrencilerden isteyenler icin 20 Ağustos'tan itibaren takviye kursları açılabilecek.
Kurslarda maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin onlem ve tedbirler ile Egitim Kurulularında Hijyen Sartlarının Gelistirilmesi ve Enfeksiyon Onleme Kontrol Kılavuzu'nda yer alan hususlara titizlikle uyulması gerekecek.
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