1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.
 19 Ağustos 2020 20:33
Yazdır
Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı

Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. ' ifadelerini kullandı.

16.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

15.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

14.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

13.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

12.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

11.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

10.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

09.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

08.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

07.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

06.08.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ

5.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

4.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

3.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

2.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

1.08.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor'
19 Ağustos 2020 19:29		 7 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
19 Ağustos 2020 17:11
Bu ilde koronavirüste korkutan değişim
19 Ağustos 2020 13:54		 Gazeteci Sabahattin Önkibar da koronavirüse yakalandı
18 Ağustos 2020 23:30
Testi pozitif çıkan öğretmen, 'hastalığı saklamayın' uyarısı yaptı
18 Ağustos 2020 23:15		 Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi: Her zaman ihtiyatlıyız
18 Ağustos 2020 21:37
7 ilde 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
18 Ağustos 2020 20:08		 'Müdahale yapılmazsa vakalar artmaya devam eder'
18 Ağustos 2020 19:57
Vaka sayıları açıklandı: Günlük test sayısı 80 bini geçti
18 Ağustos 2020 19:43		 Ankara Şehir Hastanesinden 'refakatçi' açıklaması
18 Ağustos 2020 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı20:20 - 'Riskli alan özelliği ay sonuna kadar tüm yurtta uygulanacak'20:13 - 'Devlet, maske cezalarını almayacak' kanaati doğru mu?20:04 - AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi20:01 - Milli servet motosikletler yediemin deposunda çürüyor19:59 - Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
19:29 - 'Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor'19:27 - Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceledi19:22 - Türkiye'de ilk kez doktor kontrolünde egzersiz 'eve' geldi19:14 - Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:12 - Bakan Soylu jandarma komutanlarıyla toplantısı yaptı19:11 - Engelliler Konfederasyonundan engelli kadroları için atama talebi
18:58 - Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı18:54 - Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek18:52 - Cinsel istismarla suçlanan Musa O. tutuklandı18:41 - Bakan Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız18:35 - Bu ilde 26 Temmuz'dan sonra 16 kişi virüsten vefat etti
18:33 - Akşener'den Joe Biden'ın sözlerine tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bernard mensah 1
bilim kurulu 1
diego godin 1
musa orhan 1
yüzyüze eğitim 3
mutsuz 1
malang sarr 1
özgüven 1
eser yenenler 1
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam