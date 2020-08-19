Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı
|19 Ağustos 2020 20:33
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Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.
Son 24 saatte 1002 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 233 bin 915'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;' Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. ' ifadelerini kullandı.
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