1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
 19 Ağustos 2020 19:14
Yazdır
Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasında bir tahliye
19 Ağustos 2020 17:24		 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
19 Ağustos 2020 13:13
FETÖ'nün 'fakülte sorumlusuna' 22,5 yıl hapis istemi
19 Ağustos 2020 11:43		 Eylem hazırlığındaki terör örgütü DHKP/C üyesi 2 şüpheli tutuklandı
19 Ağustos 2020 11:04
Adana'da 4 FETÖ şüphelisi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
19 Ağustos 2020 10:52		 Adana'da FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' tutuklandı
19 Ağustos 2020 09:56
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
19 Ağustos 2020 09:36		 Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2020 20:53
Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı
18 Ağustos 2020 16:50		 16 ilde FETÖ operasyonu: 44 zanlı yakalandı
18 Ağustos 2020 16:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı20:20 - 'Riskli alan özelliği ay sonuna kadar tüm yurtta uygulanacak'20:13 - 'Devlet, maske cezalarını almayacak' kanaati doğru mu?20:04 - AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi20:01 - Milli servet motosikletler yediemin deposunda çürüyor19:59 - Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
19:29 - 'Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor'19:27 - Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceledi19:22 - Türkiye'de ilk kez doktor kontrolünde egzersiz 'eve' geldi19:14 - Saldırı hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi19:12 - Bakan Soylu jandarma komutanlarıyla toplantısı yaptı19:11 - Engelliler Konfederasyonundan engelli kadroları için atama talebi
18:58 - Denetimi görünce kağıt havludan maske yaptı18:54 - Özel okullar yarından itibaren 8. ve 12'inci sınıflar için takviye kursu açabilecek18:52 - Cinsel istismarla suçlanan Musa O. tutuklandı18:41 - Bakan Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız18:35 - Bu ilde 26 Temmuz'dan sonra 16 kişi virüsten vefat etti
18:33 - Akşener'den Joe Biden'ın sözlerine tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
Bir üniversitemiz, yeniden dönüşümlü çalışmaya geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Malatya 1
kütahya 1
babylon Berlin 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
malang sarr 1
diego godin 1
özgüven 1
sinav.memurlar.net 2
Eskişehir 1
gram altın 1
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam