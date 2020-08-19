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Milli servet motosikletler yediemin deposunda çürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen 800 motosiklet ve otomobil bulunduğu yerde çürüyor.
 19 Ağustos 2020 20:01
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Milli servet motosikletler yediemin deposunda çürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde haciz ve trafik cezası borçları gibi çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen 800 motosiklet ve otomobil bulunduğu yerde çürüyor.

Kozan'da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Araçların eksiklerini gideren araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Kozan'da yediemin otoparkında bulunan yaklaşık 800 motosiklet ve yüzlerce araba yıllardır alınmadığı için adeta hurdaya döndü. Milli servet olan araçlar, yıllardır ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

Arabaların genelde eksikleri giderilerek yediemin otoparkından çıkarıldığı belirtilirken, motosiklet sahiplerinin bunu yapmadığı için yüzlerce motosikletin yıllardır otoparkta olduğu belirtildi.

Piyasa değeri milyonları bulan araçlar yıllardır milli emlak tarafından satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.

Yediemin işletmecisi Burak Can Barış, neredeyse 10 yıldır bekleyen motosikletler olduğunu ifade ederek, "Burada arabalar geç de olsa çıkıyor, ama 10 yıldır yatan motosikletler var. Normalde çekildikten 6 ay sonra milli emlak tarafından satılması lazım. Yaklaşık 800 motosiklet var. Bunların çıkıp kullanılması yasak ama silah fabrikasına hurda fabrikasına satılması lazım. Özellikle motosikletten şikayetçiyiz bir çözüm bulunsa iyi olur" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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