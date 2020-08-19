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AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi3nin AK Parti'li üyesi Hasan Uzunlar'ın, partisinden ihraç edildiği bildirildi.
 19 Ağustos 2020 20:04
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AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi3nin AK Parti'li üyesi Hasan Uzunlar'ın, partisinden ihraç edildiği bildirildi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin üyesi olan Hasan Uzunlar'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi hakkında, parti ilkelerine ve politikalarına uygun olmayan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdiği ve bu sebeple kesin ihraç talebiyle İl Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kuruluna sevk edildiğini belirtti.

İl Disiplin Kurulunun ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu değerlendirdiğini ve parti üyesi Hasan Uzunlar'ın kesin ihracına karar verdiğine işaret eden Aksu, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizin bekasının garantisi olarak nitelediği, 'Ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır' ifadeleriyle özetlediği Cumhur İttifakı'nın önemini bir kez daha hatırlatır, ittifak ruhuna aykırı hiçbir söylem ve eyleme müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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