Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|19 Ağustos 2020 22:00
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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