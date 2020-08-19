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Fahrettin Koca: 21 Eylül'de okulların açılmasından yanayız

Sağlık Bakanı Koca: "21 Eylül'de okulların açılması yaklaşımı içindeyiz."
 19 Ağustos 2020 20:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası okulların açıklamasına ilişkin açıklamlarda bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına girecek olacağız. Tıp dilinde infülanze yani gribin arttığı bir dönem olacak. Haberlerden duyduğunuz zannediyorum. Bilim Dünyası, kovid'in zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı yönündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir. Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu unutmayın; Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur. Tarihte son bulunmamış savaş da yoktur.

OKULLARIN AÇILMASI

21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu kademelendirme tarzında olur.
Memurlar.Net
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