Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası okulların açıklamasına ilişkin açıklamlarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak." dedi.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme

COVID-19 ile ilgili hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları için bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum.

Diğer alanlarla çalışan sağlık çalışanlarımız için ise Ocak ayı baz alınarak bir planlama yapılıyor.

Aile hekimlerimiz için de 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ek ödeme yapılacak.