Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak."
|19 Ağustos 2020 20:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası okulların açıklamasına ilişkin açıklamlarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak." dedi.
Sağlık çalışanlarına ek ödeme
COVID-19 ile ilgili hastalarla ilgilenen sağlık çalışanları için bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum.
Diğer alanlarla çalışan sağlık çalışanlarımız için ise Ocak ayı baz alınarak bir planlama yapılıyor.
Aile hekimlerimiz için de 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık zaman diliminde ek ödeme yapılacak.
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