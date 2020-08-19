1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti

Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı
 19 Ağustos 2020 21:20
Yazdır

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci uçuş testini de başarıyla tamamladı.

BAYKAR tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta İrtifa Sistem Doğrulama Testi kapsamında saat 14.14'te havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda ortalama 20 bin feet irtifada (Yaklaşık 6,1 km) 2 saat 26 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 16.40'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipinin ikinci, toplam da ise dördüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, "Bugün Bayraktar AKINCI Prototip 2 ile Orta İrtifa Sistem Tanımlama uçuşumuzu gerçekleştirdik. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliğinde yürütülen proje kapsamında entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi'ne intikal etti. İlk uçuşunu 13 Ağustos 2020'de yapan Bayraktar AKINCI'nın ikinci prototipi, söz konusu uçuşta ortalama 5 bin feet irtifada 1 saat 2 dakika havada kaldı. Halen yer ve uçuş testleri iki prototiple devam ediyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk prototipiyle ilk uçuşunu ise 6 Aralık 2019 tarihinde yaptı. Test kapsamında 16 dakikalık uçuş yapan Bayraktar AKINCI, 10 Ocak 2020 tarihinde de Sistem Doğrulama Testi için 1 saat 6 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Yıl sonuna kadar ilk teslimatının gerçekleştirilmesi hedeflenen Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderilecek.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli dezenfeksiyon robotu iş başında
16 Ağustos 2020 22:44		 '25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor'
16 Ağustos 2020 13:13
Bayraktar AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacak
14 Ağustos 2020 15:14		 Iğdır Üniversitesi, aktif fay haritası çalışması yapacak
14 Ağustos 2020 09:34
AKINCI TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
13 Ağustos 2020 21:54		 Türk bilim insanından 'otonom İHA' başarısı
13 Ağustos 2020 07:58
Ülkeyi uçuracak motorlara yerli ve milli dalga
13 Ağustos 2020 06:50		 Apple armut logosuna savaş açtı: 5 çalışanlı şirkete logo davası
12 Ağustos 2020 10:27
Türk mucitten yok olan plastik
11 Ağustos 2020 08:26		 Türkiye bir ilki başardı: Dünyada ilk sürü SİHA operasyonu
10 Ağustos 2020 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti22:14 - Kendiliğinden oluşan işaret dilini literatüre kazandırdı22:13 - Hicri yeni yıl yarın başlıyor22:09 - Ankara'da trafikte makas atan sürücülere ceza yağdı22:03 - KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu22:01 - Tüpraş 'dövizden para kazanmaya çalıştığı' iddiasını yalanladı
22:00 - Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem21:54 - Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor21:24 - MSB: Musa O. hakkında 10 Temmuz'da ihraç istemli soruşturma açılmıştı21:20 - İkinci Akıncı TİHA, ikinci testi de başarıyla geçti20:55 - Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı20:52 - Ankara Niğde Otoyolu'nun iki etabı ay sonunda açılıyor
20:42 - Fahrettin Koca: 21 Eylül'de okulların açılmasından yanayız20:34 - 'Riskli alan özelliği ay sonuna kadar tüm yurtta uygulanacak'20:33 - Yeni vaka sayısı 1300'ün üstüne çıktı20:13 - 'Devlet, maske cezalarını almayacak' kanaati doğru mu?20:04 - AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi partiden ihraç edildi
20:01 - Milli servet motosikletler yediemin deposunda çürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Cuma günü büyük bir müjdeyi vereceğiz
Diyanet, 5 bin personel alacak
65 yaş ve üzerine yasak getirilen 32 il
46 yaşındaki Belediye Başkanı virüsten hayatını kaybetti
Bakan Selçuk, okulların açılması ile ilgili çalışmaları anlattı
Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
Sağlıklı diye yapıyorsunuz ama zehirlediği ortaya çıktı
Maskesiz restoran fotoğrafına eleştiri üç hocayı üzdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mutsuz 1
erzincan 1
bernard mensah 1
cenk özkaçar 2
Eskişehir 1
malang sarr 1
Okullardan dağılacak virüsü kimse durduramaz 2
diego godin 1
çeyrek altın 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Üyesi Alım İlanı
Karabük Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya SağlıkBilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam