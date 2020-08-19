MSB: Musa O. hakkında 10 Temmuz'da ihraç istemli soruşturma açılmıştı
|19 Ağustos 2020 21:24
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in ölümü ile ilgili şüpheli Musa Orhan ile ilgili açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, bir ay önce cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan İpek Er'in 18 Ağustos 2020 Salı günü tedavi gördüğü Özel Batman Dünya Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şüpheli Musa Orhan ile ilgili, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli sürecin devam etmekte olduğu, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ağustos 2020 tarih ve 2020/229 sayılı kararı ile tutuklandığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"'Devlet Memurluğundan Çıkarma' cezası verilmesi istemiyle 10 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması tamamlanarak Jandarma Genel Komutanlığı Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilmiştir. Meydana gelen olay sonucu ilgili personel derhal görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı, tüm görev alanında yasal mevzuat çerçevesinde yüksek disiplin anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı ve tüm personelini derin üzüntüye boğan menfur olaya neden olan bir şahsın kesinlikle devletin şerefli üniformasını üzerinde taşımasının söz konusu olamayacağı bilinmelidir. Jandarma teşkilatı olarak acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı dileriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma
15 Ağustos 2020 17:07
|Güvensizlik algısı yaratan aile hekimine soruşturma
14 Ağustos 2020 10:59
|Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi
14 Ağustos 2020 10:33
|Eşine özel kadro açan Rektöre soruşturma
08 Ağustos 2020 22:32
|Eski rektör Okudan'a hayali ameliyat soruşturması
08 Ağustos 2020 09:56
|Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
27 Temmuz 2020 09:49
|Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalara soruşturma açıldı
22 Temmuz 2020 23:22
|Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatına soruşturma
22 Temmuz 2020 20:55
|CTE, 2 unvan için 2020 yılı nakil sonuçlarını açıkladı
21 Temmuz 2020 09:52
|İhraç edilen 26 hakim savcıdan 19'u darbe sürecinden sonra atanmış!
21 Temmuz 2020 09:30