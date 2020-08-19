Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor
|19 Ağustos 2020 21:54
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Microsoft'un tarayıcı macerasının baş aktörlerinden olan Internet Explorer ve Edge artık tarihe karışıyor. Şirket Internet Explorer 11 ve Edge tarayıcıları için teknik desteğin sona ereceği tarihleri açıkladı. Yeni sürümleri gelmeyecek olan iki tarayıcı için 1 yıl daha destek verilecek.
Internet Explorer ve Edge tarihe karışıyor
teknolojioku.com'un haberine göre; Bir döneme damgasını vuran Internet Explorer, halen 11 sürümü ile kullanılıyor. Tarayıcıya 17 Ağustos 2021 yılına kadar teknik destek verilecek. Ancak bu tarihten sonra tarayıcı için bu tarz bir destek sunulmayacak.
Şirketin ikinci nesil tarayıcısı olarak karşımıza çıkan Edge ise 9 Mart 2021 tarihine kadar destek alacak. Bu tarihten sonra ise Chromium tabanlı yeni nesil Edge tarayıcısına geçilecek. Yani Microsoft büyük umutlarla girdiği tarayıcı hevesinden vazgeçiyor gibi görünüyor.
Halen Internet Explorer ve Edge yüklü bilgisayarlarda bir sorun olmamakla beraber tarayıcı destekli bazı uygulama ve yazılımların sorun çıkarma ihtimali bulunuyor. Bu yüzden bu tarayıcılara sahip bir bilgisayar kullanıyorsanız tarayıcılarınızı güncellemenizi öneririz.
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