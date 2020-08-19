KARDEMİR, Savunma Bakanlığının tedarikçisi oldu
|19 Ağustos 2020 22:03
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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi oldu.
KARDEMİR'den yapılan açıklamada, şirketin, ithalatla mücadele ve yerli üretim kapsamında atılımlarına devam ettiği belirtildi. Fabrikanın, ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan savunma sanayisine ürün tedariki konusunda çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fabrikamız, bu çalışmalarının sonucu olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğünün ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün onaylı tedarikçisi olmaya hak kazanmıştır."
Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, "Şirketimiz uzun süredir devam ettirdiği savunma sanayisine ürün tedarik etme çabalarının meyvesini almaktadır. Ülkemizin savunma alanında önde gelen kurumları için ürün üretmek, ülkemizin ithalata karşı olan mücadelesine katkı sağladığı gibi milli servetimizin de yurt dışına çıkmasını engellemektedir. KARDEMİR açısından da bu kadar önemli bir alana katma değeri yüksek ürün tedarikinde bulunmak bir hayli önemli ve geleceği açık bir faaliyettir" dedi.
Açıklamada, şirketin yanı sıra bağlı ortaklıklardan KARDÖKMAK'ın da kazandığı bu hak sonucunda, askeri tersaneler ve fabrikalar için üretim yapılacağı ve hali hazırda devam etmekte olan savunma sanayisine yeni ürün geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi.
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